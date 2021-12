Spalletti in conferenza: "Non credo sia una grande mossa non andare a protestare" (Di giovedì 2 dicembre 2021) Al termine del match Sassuolo-Napoli, Luciano Spalletti ha rilasciato alcune parole durante la conferenza stampa. Di seguito quanto evidenziato: Sul pareggio."Nel momento in cui loro hanno cominciato a pressare, noi non abbiamo gestito bene il pallore. Stavamo faticando. Qualche giocatore ha avvertito la stanchezza, ma eravamo nelle condizioni in cui pensavamo di saper gestire la gara. Dopo le sostituzioni, non abbiamo saputo mantenere il loro pressing e ci hanno messo in difficoltà". Su Fabian Ruiz e Koulibaly."Fabiàn lo stavo cambiando, poi diceva di voler restare altri due minuti ed alla fine ha avvertito un fastidio all'adduttore. Stessa cosa per Koulibaly, che ha sentito un problema muscolare e l'abbiamo sostituito. Sono cose che capitano. C'è dispiacere perchè la gara l'avevamo condotta bene e fatto dei gol meritati. Ora c'è un po' di ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 2 dicembre 2021) Al termine del match Sassuolo-Napoli, Lucianoha rilasciato alcune parole durante lastampa. Di seguito quanto evidenziato: Sul pareggio."Nel momento in cui loro hanno cominciato a pressare, noi non abbiamo gestito bene il pallore. Stavamo faticando. Qualche giocatore ha avvertito la stanchezza, ma eravamo nelle condizioni in cui pensavamo di saper gestire la gara. Dopo le sostituzioni, non abbiamo saputo mantenere il loro pressing e ci hanno messo in difficoltà". Su Fabian Ruiz e Koulibaly."Fabiàn lo stavo cambiando, poi diceva di voler restare altri due minuti ed alla fine ha avvertito un fastidio all'adduttore. Stessa cosa per Koulibaly, che ha sentito un problema muscolare e l'abbiamo sostituito. Sono cose che capitano. C'è dispiacere perchè la gara l'avevamo condotta bene e fatto dei gol meritati. Ora c'è un po' di ...

Advertising

NCN_it : SPALLETTI IN CONFERENZA: “NON ABBIAMO BEN GESTITO LA PALLA E NON ABBIAMO ALLEGGERITO LA PRESSIONE SULLA LINEA DIFEN… - CalcioPillole : Le parole di ALessio #Dionisi in conferenza stampa, dopo il pareggio ottenuto contro il #Napoli di #Spalletti - _SiGonfiaLaRete : #Spalletti in conferenza: “Non siamo riusciti a gestirla bene, c’è dispiacere ma dobbiamo reagire” - infoitsport : Spalletti in conferenza: 'Ora reagiamo e dimostriamo che siamo una squadra forte, non siamo stati abbastanza bravi' - sscalcionapoli1 : Spalletti in conferenza: “C’è amarezza, ma valutazione è positiva. C’era fallo su Rrahmani…”… -