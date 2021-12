Scontro: Soleil Sorge sbotta contro Alex Belli. Ecco cos’è accaduto (VIDEO) (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Soleil Sorge sbotta contro Alex Belli. I due gieffini si scontrano dopo l’arrivo del comunicato ufficiale del GF. Ecco cos’è accaduto Soleil Sorge e Alex Belli dopo aver condiviso diversissimi momenti di complicità, questo pomeriggio i due gieffini si sono scontrati amaramente nel momento in cui è arrivato un comunicato dentro la Casa. Il comunicato ufficiale del Grande Fratello invitava Alex e Biagio a dare il via a questa nuova iniziativa con l’aiuto degli altri concorrenti, nel ripercorrere alcuni momenti vissuti esilaranti, e raccontare ai nuovi vipponi gli accadimenti inediti avvenuti nella Casa. Il gieffino Alex ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 1 dicembre 2021). I due gieffini si scontrano dopo l’arrivo del comunicato ufficiale del GF.dopo aver condiviso diversissimi momenti di complicità, questo pomeriggio i due gieffini si sono scontrati amaramente nel momento in cui è arrivato un comunicato dentro la Casa. Il comunicato ufficiale del Grande Fratello invitavae Biagio a dare il via a questa nuova iniziativa con l’aiuto degli altri concorrenti, nel ripercorrere alcuni momenti vissuti esilaranti, e raccontare ai nuovi vipponi gli accadimenti inediti avvenuti nella Casa. Il gieffino...

