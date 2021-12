Pini: "Giorgetti non c'entra nulla con le mie attività" Parla l'ex deputato leghista sotto esame delle autorità (Di giovedì 2 dicembre 2021) "Va distinto il vero dal falso, i fatti dalle congetture, vanno separate le cose dal rumore che fanno". L'ex deputato della Lega Nord Gianluca Pini, che ha rotto con la Lega di Matteo Salvini dopo la svolta nazionale e sovranista del segretario, affida ad Affaritaliani.it la risposta... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 2 dicembre 2021) "Va distinto il vero dal falso, i fatti dalle congetture, vanno separate le cose dal rumore che fanno". L'exdella Lega Nord Gianluca, che ha rotto con la Lega di Matteo Salvini dopo la svolta nazionale e sovranista del segretario, affida ad Affaritaliani.it la risposta... Segui su affaritaliani.it

