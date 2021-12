Mourinho: “Se fossi Zaniolo, penserei di non restare per tanto tempo in Serie A. Mi sento male per lui” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) José Mourinho, tecnico della Roma, ha commentato il ko dei suoi a Bologna, soffermandosi anche sul suo calciatore, Nicolò Zaniolo. Queste le sue parole: “Complimenti al Bologna e ai suoi giocatori che hanno lottato per questo risultato, ma complimenti anche ai miei che hanno affrontato tante difficoltà, tra infortuni, il Covid, problemi fisici durante la partita e tutti a lottare per il risultato durante la partita. Sono con loro. Parlo contro me stesso, ma io se fossi Zaniolo inizierei a pensare di non rimanere tanto tempo in Serie A perchè mi sento male per lui per quello che deve subire. Per quanto riguarda la mia situazione personale e il mio giallo, siccome Pairetto ha parlato con me dopo la partita, non ho bisogno di commentare ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 1 dicembre 2021) José, tecnico della Roma, ha commentato il ko dei suoi a Bologna, soffermandosi anche sul suo calciatore, Nicolò. Queste le sue parole: “Complimenti al Bologna e ai suoi giocatori che hanno lottato per questo risultato, ma complimenti anche ai miei che hanno affrontato tante difficoltà, tra infortuni, il Covid, problemi fisici durante la partita e tutti a lottare per il risultato durante la partita. Sono con loro. Parlo contro me stesso, ma io seinizierei a pensare di non rimanereinA perchè miper lui per quello che deve subire. Per quanto riguarda la mia situazione personale e il mio giallo, siccome Pairetto ha parlato con me dopo la partita, non ho bisogno di commentare ...

