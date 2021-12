Covid oggi Italia, report: +17% ricoveri no vax in terapia intensiva (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Aumentano i ricoveri Covid in Italia. Ma aumentano soprattutto i posti letto in rianimazione occupati da di chi è senza vaccino: +17%. E’ quanto emerge dal report della Fiaso, la Federazione Italiana aziende sanitarie e ospedaliere, con i dati relativi agli ospedali sentinella di Fiaso rilevati il 30 novembre. “Il trend dei ricoveri Covid è in progressiva crescita e accelerazione. In una settimana è aumentato del 16%”, si evidenzia. “Parzialmente differenti i dati relativi alle terapie intensive in cui i pazienti crescono a un ritmo inferiore – evidenzia la Fiaso -. I ricoveri in rianimazione fanno registrare un aumento di sole 7 unità, pari al 9%, e si tratta esclusivamente di non vaccinati: nelle terapie intensive aumentano del 17% ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Aumentano iin. Ma aumentano soprattutto i posti letto in rianimazione occupati da di chi è senza vaccino:. E’ quanto emerge daldella Fiaso, la Federazionena aziende sanitarie e ospedaliere, con i dati relativi agli ospedali sentinella di Fiaso rilevati il 30 novembre. “Il trend deiè in progressiva crescita e accelerazione. In una settimana è aumentato del 16%”, si evidenzia. “Parzialmente differenti i dati relativi alle terapie intensive in cui i pazienti crescono a un ritmo inferiore – evidenzia la Fiaso -. Iin rianimazione fanno registrare un aumento di sole 7 unità, pari al 9%, e si tratta esclusivamente di non vaccinati: nelle terapie intensive aumentano del 17% ...

