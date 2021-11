Uomini e Donne anticipazioni, registrazione 29 novembre: Isabella lascia il programma (Di martedì 30 novembre 2021) Lunedì 29 novembre 2021 è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne e l’unica anticipazione che è stata resa nota ha lasciato tutti a bocca aperta. Una delle dame più amate del trono over, nonché grande rivale di Gemma Galgani e Armando Incarnato (che l’hanno sempre accusata di essere falsa) ha lasciato il programma con la persona che ha scelto di viversi fuori: stiamo parlando di Isabella Ricci, che ha confessato di provare dei sentimenti per il cavaliere Fabio Mantovani, che ha scelto e col quale ha abbandonato la trasmissione tra la gioia ma anche lo sconforto del pubblico sia in studio che a casa, che la ama moltissimo. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne, Ciprian ha detto ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 30 novembre 2021) Lunedì 292021 è stata registrata una nuova puntata del trono over die l’unica anticipazione che è stata resa nota hato tutti a bocca aperta. Una delle dame più amate del trono over, nonché grande rivale di Gemma Galgani e Armando Incarnato (che l’hanno sempre accusata di essere falsa) hato ilcon la persona che ha scelto di viversi fuori: stiamo parlando diRicci, che ha confessato di provare dei sentimenti per il cavaliere Fabio Mantovani, che ha scelto e col quale ha abbandonato la trasmissione tra la gioia ma anche lo sconforto del pubblico sia in studio che a casa, che la ama moltissimo. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, Ciprian ha detto ...

