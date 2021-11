Roma | folle inseguimento dopo aver rubato un’auto | arrestato un 31enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 30 novembre 2021). Avevaun’utilitaria e girava tranquillamente per la città a bordo del mezzo, quando si è trovato davanti un un posto di blocco dei Carabinieri. Alla vista dei militari, l’uomo ha fatto di tutto per evitare i controlli, come ad esempio virare all’improvviso per non imboccare la strada posteggiata dagli agenti. I Carabinieri, appostati in via Cassia bis, hanno notato l’uomo mentre era alla guida di un’utilitaria e che, alla vista dei militari, ha effettuato una manovra repentina per evitare di essere fermato. Leggi anche:, controlli serrati nei pressi di Supermercati e negozi: 4 arresti dei Carabinieri nel weekendCosì gli agenti hanno deciso di controllare quel comportamento sospetto. Quando l’uomo si è accorto di essere seguito dai militari, ne è nato un ...