Promozione gender equality | l’impegno del gruppo parità di genere di Civico 22

(Di martedì 30 novembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ottica di promuovere una cultura di, ildidi22 segnala l’iniziativa promossa dalla Fondazione MAI che incoraggia le ragazze a intraprendere e proseguire un percorso di studi nelle materie STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). La Fondazione ha infatti indetto un bando per l’anno accademico 2021/2022 per l’assegnazione di 10 borse di studio del valore di Euro 3.000 ciascuna. Saranno ammesse al bando le candidate iscritte e immatricolate per l’intero Anno Accademico 2021/2022 (on line e/o in presenza) al Primo Anno di corsi di laurea magistrale in Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica. Le candidate devono aver conseguito la Laurea Triennale entro il 31 Dicembre 2021, avendo ottenuto una ...