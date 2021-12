(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Vincitore della Targa Tenco nel 2015 come «miglior opera prima», il duo formato dai fratelli Jacopo e Niccolò Bodini si ripresenta con l’albumturale, un neologismo che – spiega la Scapigliatura – vuole essere una sorta di manifesto «pop e culturale». Mescolando riferimenti all’elettronica anni ottanta, omaggi alla canzone francese e qualche tributo ai Baustelle, mettono in fila una serie di canzoni intelligenti ricche di riferimenti all’attualità associate a riflessioni politiche e agganci con il privato. Bello. L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Carmela_oltre : RT @ilmanifesto: Materiale o immateriale, il pop è cool | il manifesto - ilmanifesto : Materiale o immateriale, il pop è cool | il manifesto - zazoomblog : Materiale o immateriale il pop è cool - #Materiale #immateriale - PietroTogni3 : Chiesa e tecnologia? Materiale o immateriale? - lilitwelve : @AFriendzoni Certo, devi provare il valore materiale su una cosa immateriale, perdona il gergo ignorante in materia… -

Ultime Notizie dalla rete : Materiale immateriale

Il Manifesto

... ai musei, all'artigianato artistico, all'audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale, al ...La Francesconi replica quindi a chi, alcune forze di minoranza e alcune associazioni cittadine ( queste ultime peraltro impegnate nella valorizzazionedel nostro patrimonio ...Via libera alle tecnologie di nuova generazione: le imprese, infatti, sono incentivate sempre più a investire in beni materiali e immateriali ...Vincitore della Targa Tenco nel 2015 come «miglior opera prima», il duo formato dai fratelli Jacopo e Niccolò Bodini si ripresenta con l’album Coolturale, un neologismo che – spiega la Scapigliatura – ...