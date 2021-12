La Germania contro il Pallone d’Oro a Messi: “Lewandowski non meritava questa farsa” (Di martedì 30 novembre 2021) Leo Messi ha vinto il settimo Pallone d’Oro della sua carriera, la decisione ha portato tantissime reazioni. La Bild ieri sera aveva titolato “Scandaloso”, oggi è stato il turno di Sky Deutschland: “Lewandowski non meritava questa farsa”. “Lewandowski infrange il leggendario record della Bundesliga di Gerd Müller con 41 gol, segna a raffica e colleziona titoli su titoli, a livello nazionale e internazionale, polverizzando un record dopo l’altro. E Messi? Certo, la superstar ha festeggiato la Coppa America con la nazionale argentina la scorsa estate. Ed è stato eccezionale nel corso del torneo. Niente da obiettare. Ma per il resto dell’anno l’argentino era sbiadito e il fascino degli anni passati è andato perduto”, si legge. Anche il ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 30 novembre 2021) Leoha vinto il settimodella sua carriera, la decisione ha portato tantissime reazioni. La Bild ieri sera aveva titolato “Scandaloso”, oggi è stato il turno di Sky Deutschland: “non”. “infrange il leggendario record della Bundesliga di Gerd Müller con 41 gol, segna a raffica e colleziona titoli su titoli, a livello nazionale e internazionale, polverizzando un record dopo l’altro. E? Certo, la superstar ha festeggiato la Coppa America con la nazionale argentina la scorsa estate. Ed è stato eccezionale nel corso del torneo. Niente da obiettare. Ma per il resto dell’anno l’argentino era sbiadito e il fascino degli anni passati è andato perduto”, si legge. Anche il ...

Advertising

borghi_claudio : @GuidoCrosetto Si, era l'unica ragione che avrebbe dovuto rendere digeribile ad un sovranista Draghi al governo. La… - ereike05 : RT @euronewsit: Germania, ergastolo a un miliziano dell'Isis. Giudicato colpevole di crimini di guerra e contro l'umanità per la morte di u… - MilanoLibera : RT @demilato0: La yazida Nadia Murad, premio Nobel per la Pace 2018, sopravvissuta a maltrattamenti, contenta per il verdetto per genocidio… - euronewsit : Germania, ergastolo a un miliziano dell'Isis. Giudicato colpevole di crimini di guerra e contro l'umanità per la mo… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Covid-19: corsa alla terza dose, in Gran Bretagna a tutti gli adulti entro g… -