GOG | dopo le perdite annue | CD Projekt RED lo riporterà agli antichi fasti

Leggi su tuttotek

(Di martedì 30 novembre 2021) È tempo di tornare ai “good old games” dell’acronimo: CDRED intende ridare vita al GOG dei tempi d’orouna costosa concorrenza Il team di sviluppo CDRED (noto per due licenze che dovreste conoscere a menadito) ha annunciato di voler rilanciare GOG in seguito alle ultime. Forse la correlazione tra i due potrebbe risultare sorprendente, ma il negozio online è stato fondato da uno sviluppatore in modo analogo al legame tra Valve e Steam, o Epic e il suo Epic Games Store. Al contrario di questi due, Good Old Games è nato nel 2008 con lo scopo di ripubblicare titoli meno recenti senza alcuna forma di DRM (Digital Rights Management, ovvero – per semplificare – l’antipirateria), per poi far concorrenza ai marketplace più grandi. Nostalgia GOG: il dietrofront di CD...