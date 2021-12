Bomba Mediaset, Alessandro Siani al veleno contro Striscia. Lo sfogo choc: “Ecco perché ci hanno sostituiti”. Fan increduli (Di martedì 30 novembre 2021) Domenica 28 novembre, tra gli ospiti a Verissimo da Silvia Toffanin c’era anche Alessandro Siani, il comico e attore napoletano che per qualche settimana ha condotto, insieme a Vanessa Incontrada, Striscia la notizia. La coppia pare abbia funzionato poco e non è stata esente da critiche. Soprattutto dopo la consegna del Tapiro d’oro da parte di Valerio Staffelli ad Ambra (per essere stata lasciata dal suo compagno l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri), Vanessa è stata attaccata per la sua reazione divertita alla vicenda subendo addirittura minacce di morte. Proprio dopo tale episodio la coppia è stata sostituita. Secondo molti telespettatori di Striscia la notizia, la durata breve della coppia sarebbe stata riconducibile proprio a tale episodio. La Incontrada infatti, nonostante le sue battaglie ... Leggi su cityroma (Di martedì 30 novembre 2021) Domenica 28 novembre, tra gli ospiti a Verissimo da Silvia Toffanin c’era anche, il comico e attore napoletano che per qualche settimana ha condotto, insieme a Vanessa Incontrada,la notizia. La coppia pare abbia funzionato poco e non è stata esente da critiche. Soprattutto dopo la consegna del Tapiro d’oro da parte di Valerio Staffelli ad Ambra (per essere stata lasciata dal suo compagno l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri), Vanessa è stata attaccata per la sua reazione divertita alla vicenda subendo addirittura minacce di morte. Proprio dopo tale episodio la coppia è stata sostituita. Secondo molti telespettatori dila notizia, la durata breve della coppia sarebbe stata riconducibile proprio a tale episodio. La Incontrada infatti, nonostante le sue battaglie ...

