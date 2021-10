Violenta rissa sulla Collatina: ferisce al volto la vittima con una bottiglia di vetro, poi picchia gli Agenti (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Allarme tra i residenti, ieri, in via Collatina dove un 36enne ha seminato il panico prima aggredendo un cittadino straniero e poi scagliandosi contro gli Agenti. Ancora al vaglio il motivo dell’aggressione e della lite nella quale un cittadino straniero ha avuto la peggio; il 36enne – un cittadino eritreo identificato come A.A. – durante la lite ha colpito prima al volto con una bottiglia rotta l’altro straniero e poi, appena le pattuglie della Sezione Volanti sono intervenute, si è scagliato anche contro di loro. Il 36enne, è stato fortunatamente bloccato e arrestato; ora dovrà rispondere di lesioni gravissime, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, nonché danneggiamento dei beni dello Stato. La vittima ha riportato una vistosa ferita al volto con 20 giorni di prognosi per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Allarme tra i residenti, ieri, in viadove un 36enne ha seminato il panico prima aggredendo un cittadino straniero e poi scagliandosi contro gli. Ancora al vaglio il motivo dell’aggressione e della lite nella quale un cittadino straniero ha avuto la peggio; il 36enne – un cittadino eritreo identificato come A.A. – durante la lite ha colpito prima alcon unarotta l’altro straniero e poi, appena le pattuglie della Sezione Volanti sono intervenute, si è scagliato anche contro di loro. Il 36enne, è stato fortunatamente bloccato e arrestato; ora dovrà rispondere di lesioni gravissime, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, nonché danneggiamento dei beni dello Stato. Laha riportato una vistosa ferita alcon 20 giorni di prognosi per ...

