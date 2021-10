Uomini e Donne: Guido si ribella alla Cipollari. Matteo vicino a Veronica (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ad Uomini e Donne la corteggiatrice napoletana cerca di spiegare le sue ragioni dopo che Matteo ha scoperto il suo passato. Gemma sotto attacco da parte di Tina su Massimo.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Adla corteggiatrice napoletana cerca di spiegare le sue ragioni dopo cheha scoperto il suo passato. Gemma sotto attacco da parte di Tina su Massimo.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

bendellavedova : Stop #quota100 è atto dovuto verso prossime generazioni. Propaganda Lega costerà decine di mld trasferendo ricchezz… - ItaliaViva : #imprese, @elenabonetti : 'Più percorsi meritocratici, uomini e donne competano alla pari' - LegaSalvini : ++ ???? REDDITO DI CITTADINANZA A UOMINI E DONNE DEI CLAN PER 900 MILA EURO ++ - streekth : RT @melinoae: Quando gli uomini lasciano una donna per questi motivi mi sanno troppo di ometti viziati che non sanno fare nulla nella vita… - fanpage : #uominiedonne La delusione di Matteo Fioravanti: 'Credevo fosse diversa' -