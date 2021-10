Udinese, Pussetto: «Atalanta? Non possiamo più permetterci di regalare altri punti» (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ignacio Pussetto ha parlato a Udinese Tv in vista della sfida contro l’Atalanta: le sue dichiarazioni Ignacio Pussetto ha parlato a Udinese Tv in vista della sfida contro l’Atalanta. Le sue parole. RECUPERO – «Sono tornato a giocare dopo sei mesi di stop e ne sono passati nove mesi dal giorno dell’intervento al ginocchio. Certe volte sento ancora un po’ di dolore, ora complessivamente sto meglio. Cerco di lavorare ogni giorno per migliorare. Il mister sta cercando di provare un altro modulo, mi trovo bene a giocare sia come prima punta che come attaccante esterno. Preferisco giocare un po’ più largo, perché avendo un po’ più di campo di fronte e potendo dialogare con il terzino posso fare la differenza». Atalanta – «L’Atalanta è una squadra molto ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ignacioha parlato aTv in vista della sfida contro l’: le sue dichiarazioni Ignacioha parlato aTv in vista della sfida contro l’. Le sue parole. RECUPERO – «Sono tornato a giocare dopo sei mesi di stop e ne sono passati nove mesi dal giorno dell’intervento al ginocchio. Certe volte sento ancora un po’ di dolore, ora complessivamente sto meglio. Cerco di lavorare ogni giorno per migliorare. Il mister sta cercando di provare un altro modulo, mi trovo bene a giocare sia come prima punta che come attaccante esterno. Preferisco giocare un po’ più largo, perché avendo un po’ più di campo di fronte e potendo dialogare con il terzino posso fare la differenza».– «L’è una squadra molto ...

