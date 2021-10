Sport in tv oggi (mercoledì 20 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un mercoledì 20 ottobre ricco di eventi da seguire quello che ci apprestiamo a vivere. Cominciano i Mondiali di ciclismo su pista a Roubaix e i fari saranno fin da subito puntati sui ragazzi del quartetto dell’inseguimento a squadre, campione olimpici in carica. Gli azzurri capeggiati da Filippo Ganna vorranno laurearsi campione del mondo, riportando l’iride nel Bel Paese a distanza di 24 anni dall’ultima volta. Parlando di rassegna iridata, caratterizzerà buona parte della giornata quanto sta accadendo nella ginnastica artistica e i nostri portacolori vorranno farsi valere. Grande interesse poi nel tennis con il derby affascinante valido per gli ottavi di finale del torneo di Anversa tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti: i due talenti più importanti del movimento nostrano si confrontano per un posto nei quarti e la curiosità è molta. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un20ricco dida seguire quello che ci apprestiamo a vivere. Cominciano i Mondiali di ciclismo su pista a Roubaix e i fari saranno fin da subito puntati sui ragazzi del quartetto dell’inseguimento a squadre, campione olimpici in carica. Gli azzurri capeggiati da Filippo Ganna vorranno laurearsi campione del mondo, riportando l’iride nel Bel Paese a distanza di 24 anni dall’ultima volta. Parlando di rassegna iridata, caratterizzerà buona parte della giornata quanto sta accadendo nella ginnastica artistica e i nostri portacolori vorranno farsi valere. Grande interesse poi nel tennis con il derby affascinante valido per gli ottavi di finale del torneo di Anversa tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti: i due talenti più importanti del movimento nostrano si confrontano per un posto nei quarti e la curiosità è molta. ...

Advertising

Inter_TV : ?? | LIVE! ?? Siamo in diretta con il nostro LiveMatch pre #LazioInter ?? Oggi Inter-nazionali più che mai! ?? Da… - Nutizieri : Il Bologna ingaggia Nicolas Viola, oggi la firma - simodelpiero93 : RT @nickkwolff: No ma abbiamo fatto l’affare della vita a scambiare Cancelo con Danilo, assolutamente. Magari andatevi a vedere qualche p… - il_piccolo : Oggi la Triestina in campo alle 18 al Rocco contro il Mantova. - antidisagio1 : RT @nickkwolff: No ma abbiamo fatto l’affare della vita a scambiare Cancelo con Danilo, assolutamente. Magari andatevi a vedere qualche p… -