Risarcimento vaccino, partita prima azione: Ecco chi può chiederlo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) E’ partita ufficialmente, per mano del Codacons, la prima azione di Risarcimento a causa dei danni permanenti del vaccino contro il Covid-19. Ecco chi può richiederlo. Risarcimento vaccino covid (AdobeStock)Al via il Risarcimento per i danni permanenti causati dalla somministrazione del vaccino contro il Covid-19. Il caso è seguito dal Codacons. Questo riguarda un cittadino di 46 anni, residente a Roma. L’uomo, secondo la prima ricostruzione, è stato colpito da un ictus. L’evento è avvenuto subito dopo aver ricevuto il siero. L’associazione dei consumatori non è nuova a questo genere di iniziative. Qualche mese fa, infatti, avevano ... Leggi su chenews (Di mercoledì 20 ottobre 2021) E’ufficialmente, per mano del Codacons, ladia causa dei danni permanenti delcontro il Covid-19.chi può ricovid (AdobeStock)Al via ilper i danni permanenti causati dalla somministrdelcontro il Covid-19. Il caso è seguito dal Codacons. Questo riguarda un cittadino di 46 anni, residente a Roma. L’uomo, secondo laricostruzione, è stato colpito da un ictus. L’evento è avvenuto subito dopo aver ricevuto il siero. L’associdei consumatori non è nuova a questo genere di iniziative. Qualche mese fa, infatti, avevano ...

