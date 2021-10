“Questione di ore”. GF Vip 6, è tutto nero su bianco. Già non si parla d’altro (Di mercoledì 20 ottobre 2021) GF Vip 6, le sorprese non finiscono mai. In attesa della puntata di lunedì sale l’attesa per l’ingresso di due nuovi concorrenti. Sono ore complicate intanto nella casa con Solei Sorge che è scoppiata in lacrime tra le braccia di Gianmaria Antinolfi. “Mi sento sola, non sono riuscita a stringere legami importanti con nessuno. A parte i miei follower che mi danno dei minimi segnali di affetto, qui dentro nessuno se ne frega un cavolo”.“Ognuno continua a parlare di sè stesso e basta”. Ma il pubblico del ‘GF Vip 6’ non ha creduto nemmeno per un secondo a quel pianto. Infatti, sui social network sono apparsi questi messaggi: “Che teatrino, falsa, falsissima”, “Lacrime finte, prima attacca, insulta e poi piange”, “Sei troppo arrogante e spesso maleducata. Cerca di essere più complice e partecipe con gli altri”, “Si facesse una domanda perché è sola all’interno della ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021) GF Vip 6, le sorprese non finiscono mai. In attesa della puntata di lunedì sale l’attesa per l’ingresso di due nuovi concorrenti. Sono ore complicate intanto nella casa con Solei Sorge che è scoppiata in lacrime tra le braccia di Gianmaria Antinolfi. “Mi sento sola, non sono riuscita a stringere legami importanti con nessuno. A parte i miei follower che mi danno dei minimi segnali di affetto, qui dentro nessuno se ne frega un cavolo”.“Ognuno continua are di sè stesso e basta”. Ma il pubblico del ‘GF Vip 6’ non ha creduto nemmeno per un secondo a quel pianto. Infatti, sui social network sono apparsi questi messaggi: “Che teatrino, falsa, falsissima”, “Lacrime finte, prima attacca, insulta e poi piange”, “Sei troppo arrogante e spesso maleducata. Cerca di essere più complice e partecipe con gli altri”, “Si facesse una domanda perché è sola all’interno della ...

lukewebsurfer : RT @RoccoTodero: Il Consiglio di Stato conferma la legittimità dell’obbligo vaccinale per il personale sanitario. Tuttavia questa affermaz… - Paolo78475202 : @MatteDj23 2 giorni di fila così.....e ti si scatena l'epicondinite cronica.....questione di ore - EdoardoManzell1 : @AlessandraPredo @MyItaly3 @berlusconi È già tornato … solo questione di giorni. Anzi… ore ??!!?? - frafloris2 : @e_trombino No. Ma è questione di ore penso. - RoccoTodero : Il Consiglio di Stato conferma la legittimità dell’obbligo vaccinale per il personale sanitario. Tuttavia questa a… -

Ultime Notizie dalla rete : Questione ore Tre miliardi sono pochi. Le imprese rischiano di pagare di più i nuovi ammortizzatori Se il ragionamento, come sta avvenendo in queste ore all'interno dell'esecutivo, si lega alla ... cioè per tutti i lavoratori, si capisce bene perché la questione è molto delicata. A maggior ragione se ...

DCM Brindisi: è scontro tra D'Attis e Aresta da un lato e la sottosegretaria Macina dall'altro ...la vicenda in una questione personale, dimenticando i lavoratori, il governo è impegnato seriamente per risolvere questa crisi aziendale. Sto portando avanti, da tempo e anche in queste ore, un'...

La questione polacca e il destino della Ue Il Sole 24 ORE Tre miliardi sono pochi. Le imprese rischiano di pagare di più i nuovi ammortizzatori Anche il governo di Mario Draghi deve fare i conti con la regola più vincolante di ogni manovra economica. Quella che recita così: sono i soldi a disposizione a determinare le misure e quindi il loro ...

Concessioni demaniali, giudici in camera di consiglio dopo l'adunanza plenaria Si discute di due ricorsi, uno dei quali del Comune di Lecce contro la sentenza del Tar che di fatto ha legittimato la proroga al 2033. Il tema intreccia il rapporto tra ordinamento interno ed europeo ...

