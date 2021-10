Nordcorea lancia missile nel mar del Giappone | “Testato da un sottomarino”

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) La Corea del Nord ha confermato di aver effettuato un test su unbalisticoto da un, notizia diffusa ieri sia dalle autorità di Seul che di Tokyo. L’agenzia di stampa ufficiale Kcna ha spiegato che si tratta di un “nuovo tipo” diche avrebbe aiutato a migliorare la tecnologia di difesa del Paese e la capacità operativa della marina. Le foto pubblicate dalla Kcna hanno mostrato un piccolo razzo con un raggio presumibilmente ridotto. Ciò, insieme all’assenza del leader Kim Jong Un al momento del lancio, fanno ritenere agli esperti che non si sia trattato di un test particolarmente rilevante per il programma missilistico della Corea del Nord. Le risoluzioni delle Nazioni Unite vietano al regime di Pyongyang di testare missili balistici che possono anche trasportare testate ...

