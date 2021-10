Lazio,'Attenti a valori, sospeso falconiere Bernabè' (Di mercoledì 20 ottobre 2021) "Immediata sospensione dal servizio della persona interessata e eventuale risoluzione dei contratti in essere": lo fa sapere la società biancoceleste in una nota in riferimento al video che ritrae il ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 20 ottobre 2021) "Immediata sospensione dal servizio della persona interessata e eventuale risoluzione dei contratti in essere": lo fa sapere la società biancoceleste in una nota in riferimento al video che ritrae il ...

Una corsa al ritmo dei migliori La parte del leone la fa la Lombardia, con 1.127 milioni, davanti a Lazio (746) e Veneto (731).

Calcio: Lazio, falconiere biancoceleste fa il saluto romano e inneggia al Duce Roma, 20 ott. - (Adnkronos) - Juan Bernabé, lo storico addestratore dell'Aquila Olympia, simbolo della Lazio, si è reso protagonista in negativo al termine del match vinto dai biancocelesti sull'Inter ...

Roma, 20 ott. - (Adnkronos) - Juan Bernabé, lo storico addestratore dell'Aquila Olympia, simbolo della Lazio, si è reso protagonista in negativo al termine del match vinto dai biancocelesti sull'Inter ...