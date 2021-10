La lotta alla mafia (per fiction) torna su RaiDue, tutto su Il Cacciatore 3 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) torna finalmente su RaiDue l’attesa terza stagione de Il Cacciatore. Da mercoledì 20 ottobre 2021, in prima serata, va in onda la serie con l’attore romano Francesco Montanari nei panni del magistrato Saverio Barone. Diretta da Davide Marengo e Fabio Paladini, liberamente tratta dal libro Cacciatore di mafiosi di Alfonso Sabella (Mondadori), prevede otto episodi, girati tra Palermo, Alghero e Roma. Vi raccomandiamo... Fino all'ultimo battito: tutto sulla fiction RaiUno tra l'etica e i sentimenti Dopo aver affrontato la nuova mafia corleonese e aver messo a segno la cattura di Brusca, il procuratore Barone deve destreggiarsi tra le minacce di morte che lo costringono in un bunker a Palermo, il difficile ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 20 ottobre 2021)finalmente sul’attesa terza stagione de Il. Da mercoledì 20 ottobre 2021, in prima serata, va in onda la serie con l’attore romano Francesco Montanari nei panni del magistrato Saverio Barone. Diretta da Davide Marengo e Fabio Paladini, liberamente tratta dal librodi mafiosi di Alfonso Sabella (Mondadori), prevede otto episodi, girati tra Palermo, Alghero e Roma. Vi raccomandiamo... Fino all'ultimo battito:sullaRaiUno tra l'etica e i sentimenti Dopo aver affrontato la nuovacorleonese e aver messo a segno la cattura di Brusca, il procuratore Barone deve destreggiarsi tra le minacce di morte che lo costringono in un bunker a Palermo, il difficile ...

Advertising

Mov5Stelle : Transizione ecologica, lotta alla corruzione, salario minimo, reddito di cittadinanza, Superbonus 110%, mobilità so… - Agenzia_Ansa : Spagna, 10 anni dallo stop alla lotta armata dell'Eta. I separatisti baschi riconoscono il dolore per le vittime, d… - brandobenifei : Grande emozione alla sede della @cgilnazionale, dove con @bartolopietro1, @pfmajorino, @ale_moretti e… - Giovann83034657 : RT @FmMosca: NON VACCINATEVI 'Un nuovo lavoro si può trovare, un nuovo corpo no' Unitevi alla lotta pacifica #NoGreenPass La nostra presen… - LowRabby : Due miei amici (ormai ex) accaniti No-Vax sono: uno di estrema destra e l'altro di estrema sinistra. Entrambi ormai… -