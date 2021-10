Kozminski: “Legia Varsavia squadra grintosa e su Zielinski…” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Kozminski: “Legia squadra grintosa. Zielinski? Tecnicamente fortissimo ma gli manca cattiveria” Marek Kozminski, vice presidente della Federcalcio Polacca, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del Legia Varsavia che domani sera affronterà il Napoli in Europa League, di Zielinski e di altro. Queste le sue parole: SUL Legia Varsavia “Fino a questo momento abbiamo visto due facce del Legia Varsavia: da grande squadra e calciatori veri a gare giocate malissimo. Sono quasi fuori dai giochi per il campionato. -Kozminski – Ci aspettiamo una squadra grintosa al Maradona, una squadra ... Leggi su retecalcio (Di mercoledì 20 ottobre 2021): “. Zielinski? Tecnicamente fortissimo ma gli manca cattiveria” Marek, vice presidente della Federcalcio Polacca, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare delche domani sera affronterà il Napoli in Europa League, di Zielinski e di altro. Queste le sue parole: SUL“Fino a questo momento abbiamo visto due facce del: da grandee calciatori veri a gare giocate malissimo. Sono quasi fuori dai giochi per il campionato. -– Ci aspettiamo unaal Maradona, una...

Advertising

Salvato95551627 : RT @sscalcionapoli1: Kozminski: “Il Legia Varsavia in Europa ha dimostrato di non aver paura di nessuno, Zielinski? Può essere un giocatore… - infoitsalute : Polonia, il vice-pres. Kozminski: 'Legia? A Napoli partita grintosa, non ha paura! Zielinski da top club mondiali,… - sscalcionapoli1 : Kozminski: “Il Legia Varsavia in Europa ha dimostrato di non aver paura di nessuno, Zielinski? Può essere un giocat… - salvione : Kozminski avverte il Napoli: In Europa il Legia non teme nessuno - sportli26181512 : Kozminski avverte il Napoli: In Europa il Legia non teme nessuno: Il vicepresidente della Federcalcio polacca: 'Zie… -