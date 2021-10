Grandinata record in Australia, chicchi grandi come pompelmi (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Edifici danneggiati e incredulità degli abitanti di alcune città della costa est dell'Australia che sono state travolte da una grandinata mai vista nella storia del Paese. Lo riporta il Guardian. ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Edifici danneggiati e incredulità degli abitanti di alcune città della costa est dell'che sono state travolte da unamai vista nella storia del Paese. Lo riporta il Guardian. ...

Ultime Notizie dalla rete : Grandinata record Grandinata record in Australia, chicchi grandi come pompelmi Edifici danneggiati e incredulità degli abitanti di alcune città della costa est dell'Australia che sono state travolte da una grandinata mai vista nella storia del Paese. Lo riporta il Guardian. Chicchi di circa 16 cm di diametro, grandi come pompelmi, si sono abbattuti sul Queensland. Nella città di Coffs Harbour, nel New ...

