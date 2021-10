GF Vip | Gianmaria Antinolfi disperato chiede aiuto Soleil Sorgè | ecco perchè

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dopo l’avvicinamento di Sophie Codegoni a, avvenuto alla nuova puntata del Gf vip 6 con l’ex tronista che ha dato all’imprenditore la chance di conoscersi,Sorge dà ora libero sfogo alle sensazioni maturate sull’ex napoletano. Accade in un dialogo post-puntata con l’imprenditore, che vederimarcare lo scetticismo nutrito sulla frequentazione annunciata trae Sophie nella Casa, per poi dirsi certa che tra lei e lui non sia ancora finita. Il riferimento è all’attrazione fisica cheproverebbe ancora nei suoi riguardi.Sorge si confronta consu Sophie Codegoni La nuova nonché undicesima puntata del Gf vip 6 ha segnato una svolta importante nel rapporto tra i ...

GF6 , lo sfogo di Lulù con: pronta a lasciare la casa? ' Vorrei andare in confessionale a chiedere di poter abbandonare e andare via . ' - ha infatti ammesso Lulù, abbattuta per il ......aiutato neppure il comportamento del nuotatore nei suoi confronti durante l'ultima puntata del GF. Il tutto ha causato in Selassié un crollo emotivo , che l'ha portata a confidarsi con...Soleil Sorge è scoppiata in lacrime mentre parlava con Gianmaria Antinolfi. Ecco il motivo per quale è accaduto. Tutti i dettagli.Al Grande Fratello Vip 6 Sophie Codegoni si è scagliato contro Gianmaria Antinolfi con cui stava sbocciando qualcosa di più che una semplice amicizia.