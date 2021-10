Frega Novartis | ‘Orgogliosi di lanciare museo digitale Mudimed’

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Il sito mudimed.it, che è stato lanciato oggi, è un’idea che nasce un anno fa quandosi pose come tema quello di avvicinare i cittadini alla scienza. Così, tra le varie iniziative che abbiamo lanciato di acculturamento scientifico della popolazione, utile a ridurre il gap tra scienza e cittadini, abbiamo pensato a questodella medicina. Un’opera unica che verrà arricchita nei prossimi mesi e nei prossimi anni di cuiè lieta ed orgogliosa”. Così Country PresidentItalia e Amministratore delegatoFarma Pasquale, a margine della presentazione della prima sala virtuale di mudimed.it tenutasi nel ministero della Cultura a Roma. “Il primo ministro Draghi alcuni giorni fa ha detto che per dare una svolta al Paese ...

...la via per sviluppare gli anticorpi contro sfiducia e paura e per costruire una società della conoscenza - sottolinea Pasquale, Country President e Amministratore Delegato diItalia - ..."Il Mudimed inaugura una nuova stagione di collaborazione forte e costruttiva tra pubblico e privato": così Pasquale, amministratore delegato farma e country president diItalia, azienda promotrice del Museo digitale della storia del metodo scientifico in medicina, inaugurato oggi e visitabile sul ...“Il sito mudimed.it, che è stato lanciato oggi, è un’idea che nasce un anno fa quando Novartis si pose come tema quello di avvicinare i cittadini alla scienza. Così, tra le varie iniziative che abbiam ...ROMA (ITALPRESS) - Avvicinare i cittadini, in particolare i più giovani, alla cultura scientifica e al suo metodo è l'obiettivo di Mudimed, il primo Muse ...