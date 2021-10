Esplosione in studio dentistico: Procura apre inchiesta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) È stato trasportato al centro grandi ustionati di Genova il dentista di 44 anni coinvolto nello scoppio di un becco bunsen nello studio dove stava lavorando ieri pomeriggio ad Ospitaletto, nel ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 ottobre 2021) È stato trasportato al centro grandi ustionati di Genova il dentista di 44 anni coinvolto nello scoppio di un becco bunsen nellodove stava lavorando ieri pomeriggio ad Ospitaletto, nel ...

