E se Viggo Mortensen non avesse interpretato Aragorn ne “Il signore degli Anelli”?

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) La carriera diha subito una rapida crescita mondiale con Il. E se vi dicessimo che, in principio, non avrebbe dovuto prendervi parte?è arrivato sul set dopo che le riprese de La compagnia dell’Anello erano già iniziate per sostituire un attore che avrebbe invece dovuto interpretare l’originalenon era stato pensato in principio perLe riprese del primo film, diretto da Peter Jackson, partirono nel 2000 in Nuova Zelanda. All’epoca nessuno poteva immaginare che quest’opera cinematografica avrebbe ottenuto un riscontro così elevato a livello globale, neppureche non era ...