Centrodestra | dopo la Caporetto elettorale un vertice a settimana

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) A seguito del risultato disastroso delle elezioni amministrative 2021 appena concluse, iltenta di correre ai ripari. Per questo si sono incontrati oggi 20 ottobre, a Villa Grande a Roma, i tre leader maggiori: Silvio Berlusconi, fondatore di Forza Italia, la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, e il capo leghista Matteo Salvini. Berlusconi e la partita del Colle “In un clima di massima collaborazione,un attento esame dei risultati elettorali e delle cause che li hanno determinati – recita una nota congiunta – i leader delhanno stabilito che, d’ora in avanti, avranno incontri periodici“. Ovvero summit “con frequenzale“. Obiettivo: “concordare azioni parlamentari condivise.” Con questo stesso spirito “ilintende muoversi compatto e per ...