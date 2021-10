Carlo Verdone | il toccante retroscena che riguarda l’incontro con una donna malata terminale

Leggi su sologossip

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) In occasione della presentazione del suo ultimo libro,rivela un emozionante: tantissimi applausi per l’attore. Come spesso accaduto nella sua lunga carriera di regista e attore, durante le sue intervisteoffre sempre spunti di riflessione ed emozioni. E successo anche giorni fa, al Salone del Libro di Torino, dove l’artista L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.