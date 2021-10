Bodø/Glimt vs Roma: pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Giovedì 21 ottobre alle ore 18.45 all’ “Aspmyra Stadion” di Bodø in Norvegia si giocherà Bodø/Glimt vs Roma. Terza partita valevole la fase a gironi del gruppo C della Uefa Conference League. I giallorossi sono tenuti a dare continuità al buon inizio in Europa. Bodø/Glimt vs Roma: da dove iniziamo Bodø/Glimt Sulla scia dello scorso anno i campioni del profondo nord sono primi in classifica del campionato norvegese. Seguono la Roma al secondo posto con 4 punti nella fase a gironi e tenteranno di fare punti. Lo scorso anno furono campioni nazionali per la prima volta nella loro storia, un risultato molto importante per una squadra che proviene dal profondo Nord del pianeta. Un titolo che vale anche un record: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Giovedì 21 ottobre alle ore 18.45 all’ “Aspmyra Stadion” diin Norvegia si giocheràvs. Terza partita valevole la fase a gironi del gruppo C della Uefa Conference League. I giallorossi sono tenuti a dare continuità al buon inizio in Europa.vs: da dove iniziamoSulla scia dello scorso anno i campioni del profondo nord sono primi in classifica del campionato norvegese. Seguono laal secondo posto con 4 punti nella fase a gironi e tenteranno di fare punti. Lo scorso anno furono campioni nazionali per la prima volta nella loro storia, un risultato molto importante per una squadra che proviene dal profondo Nord del pianeta. Un titolo che vale anche un record: ...

