Aspetta l' ex fidanzata sotto casa e la uccide a martellate | arrestato

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) È successo a Castegnato, in provincia di Brescia. Per la vittima, Elenanova, non c'è stato nulla da fare

CheMusica

È successo a Castegnato, in provincia di Brescia. Per la vittima, Elena Casanova, non c'è stato nulla da fareLa frecciatina per Anna Tatangelo: ladi Gigi all'attacco Proprio Anna Tatangelo , ... Gli ho mandato un messaggio di auguri per il bambino chedalla nuova compagna e lui mi ha ...Ha aspettato la ex compagna sotto casa e l'ha uccisa a martellate. È accaduto questa sera a Castegnato, in provincia di Brescia: l'uomo Ezio Galesi, di 49 ...L'ha ammazzata in strada e poi ha aspettato le forze dell'ordine. «Chiamate i carabinieri, l'ho uccisa a martellate» ha detto ...