1 minuto in Borsa 20 ottobre 2021 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) (TeleBorsa) – Bilancio positivo per Piazza Affari, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d’Europa in cui regna la cautela. Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, su di giri Azimut (+3,92%). I più forti ribassi si verificano su Stellantis, che continua la seduta con -0,64%. Nel comparto energetico, il petrolio perde l’1,07% e continua a trattare a 82,07 dollari per barile. Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Unione Europea annunciati i Prezzi al Consumo pari a 3,4%. In Regno Unito, lo stesso dato si attesta su 3,1%. Questo pomeriggio è in programma il dato sulle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti. Domani nel pomeriggio, ancora negli Stati Uniti l’agenda prevede il dato sul PhillyFed. Si attende una partenza incerta per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è negativo, ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Tele) – Bilancio positivo per Piazza Affari, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d’Europa in cui regna la cautela. Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, su di giri Azimut (+3,92%). I più forti ribassi si verificano su Stellantis, che continua la seduta con -0,64%. Nel comparto energetico, il petrolio perde l’1,07% e continua a trattare a 82,07 dollari per barile. Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Unione Europea annunciati i Prezzi al Consumo pari a 3,4%. In Regno Unito, lo stesso dato si attesta su 3,1%. Questo pomeriggio è in programma il dato sulle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti. Domani nel pomeriggio, ancora negli Stati Uniti l’agenda prevede il dato sul PhillyFed. Si attende una partenza incerta per ladi New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è negativo, ...

Advertising

ItalianStyle_it : Ecco 2 geniali metodi per rimettere i cordoncini sfilati da felpe e pantaloni in 1 minuto - Proiezioni di Borsa - ErMordenti : Quando mia sorella cerca qualcosa di cui non si ricorda la marca inizia ad urlare al telefono parole chiave tipo “b… - Sw33tSarax : comunque vivo la mia vita a una tazza di the e borsa dell’acqua calda al minuto -