Uno studente usa Live Text di iOS 15 per copiare gli appunti (Di martedì 19 ottobre 2021) Nessuno ci aveva ancora pensato Perché prendere appunti se basta scattare una foto? Un TikTok virale mostra una studente usare la funzione Live Text di iOS 15 per copiare e digitalizzare gli appunti di un compagno di corso e così facendo ha riacceso l'interesse su una funzione finora sottovalutata. … Leggi su it.mashable (Di martedì 19 ottobre 2021) Nessuno ci aveva ancora pensato Perché prenderese basta scattare una foto? Un TikTok virale mostra unausare la funzionedi iOS 15 pere digitalizzare glidi un compagno di corso e così facendo ha riacceso l'interesse su una funzione finora sottovalutata. …

Advertising

CarloVerdelli : “È stato calcolato che un solo incoraggiamento modifica un errore commesso da uno studente più di 89 rimproveri” (A… - marsquenada : RT @unisiena: ?? Sei un/a docente o uno/a studente/ssa e hai bisogno di informazioni, supporto o assistenza per la didattica a distanza di A… - shadowgemin1 : RT @unisiena: ?? Sei un/a docente o uno/a studente/ssa e hai bisogno di informazioni, supporto o assistenza per la didattica a distanza di A… - MashableItalia : Uno studente usa Live Text di iOS 15 per copiare gli appunti - Bbetween_Unimib : Anche quest'anno @unimib partecipa a @BOOKCITYMILANO ?? #BCM21 Se sei uno studente puoi iscriverti al nostro percors… -