Ultime Notizie Roma del 19-10-2021 ore 08:10 (Di martedì 19 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio i ballottaggi delle amministrative a Roma vince quartieri Lorusso a Torino Trieste dipiazza affluenza in calo al 43 93% mai così basta il centro-sinistra vince Roma Torino e è in 6 dei 7 capoluoghi di provincia Varese Savona a Latina Caserta Isernia Cosenza a Trieste confermato di piazza Benevento Mastella Gualtieri Grazie Romani orari non c’era ci ha letto una vittoria Trionfale Ma no trionfalismi lo chiede un vertice del centro destra in settimana e cambiamo argomento Il Porto di Trieste dopo lo sgombero l’arco quattro i facinorosi all’attacco non fanno parte del sit-in Varco 4 libero ma camion bloccati coordinamento portuale condanna l’uso dei lacrimogeni feriti tre agenti 5000 in piazza Unità d’Italia nuove incursioni ... Leggi su romadailynews (Di martedì 19 ottobre 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio i ballottaggi delle amministrative avince quartieri Lorusso a Torino Trieste dipiazza affluenza in calo al 43 93% mai così basta il centro-sinistra vinceTorino e è in 6 dei 7 capoluoghi di provincia Varese Savona a Latina Caserta Isernia Cosenza a Trieste confermato di piazza Benevento Mastella Gualtieri Grazieni orari non c’era ci ha letto una vittoria Trionfale Ma no trionfalismi lo chiede un vertice del centro destra in settimana e cambiamo argomento Il Porto di Trieste dopo lo sgombero l’arco quattro i facinorosi all’attacco non fanno parte del sit-in Varco 4 libero ma camion bloccati coordinamento portuale condanna l’uso dei lacrimogeni feriti tre agenti 5000 in piazza Unità d’Italia nuove incursioni ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nuovo record da metà luglio dei contagi da Covid nel Regno Unito, che toccano nelle ultime 24 ore il picco di 49.15… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 1.597 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero dell… - fanpage : Entrambi non vaccinati - tempostretto : Un nuovo articolo: (Rifiuti rimossi tempestivamente alla Chiesa dei Catalani) è stato pubblicato su: Tempo Stretto… - DomaniGiornale : Ex generale, Colin Powell è stato il primo segretario di stato di origini africano-americane. È ricordato come uno… -