Switch off TV, Ancra avvia campagna di informazione nei punti vendita (Di martedì 19 ottobre 2021) (Teleborsa) – Da domani lo Switch off del digitale terrestre entra nel vivo con milioni di televisori che non saranno più in grado di ricevere l'attuale segnale – in particolare, alcuni canali Rai e Mediaset – e passeranno alla nuova codifica. "Per questa ragione – annuncia Dario Bossi, direttore generale di Ancra, la storica associazione aderente a Confcommercio che rappresenta i rivenditori specializzati di elettronica di consumo – abbiamo deciso di realizzare un volantino di carattere informativo per i consumatori da distribuire nei negozi, un'iniziativa realizzata con il contributo determinante e la fattiva collaborazione di Aires". Nel volantino si spiega come verificare se il proprio televisore sarà in grado di ricevere il segnale e vengono fornite le informazioni principali per usufruire delle agevolazioni previste dal ministero dello Sviluppo ...

