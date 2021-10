Striscia la notizia e le dirette hot dal Comune di Ercolano: un'inchiesta da far risvegliare i morti (Di martedì 19 ottobre 2021) Striscia la notizia, con un servizio di Luca Abete, ha scoperto l'esistenza di un giro di dirette hot a pagamento ideato da una dipendente del Comune di Ercolano: ecco cosa è successo. Tramite un servizio di Striscia la notizia sono state scoperte delle dirette streaming 'hot' a pagamento realizzate da una dipendente del Comune di Ercolano, impiegata nell'ufficio dei servizi cimiteriali. Luca Abete ha raggiunto l'impiegata nel suo ufficio ma quest'ultima ha sminuito l'accaduto mentre il sindaco Ciro Bonajuto ha dichiarato che l'episodio "non resterà impunito". La donna in questione si collegava dalla sua postazione durante l'orario di lavoro e chiedeva a chi seguiva le dirette a pagare dei 'token', ... Leggi su movieplayer (Di martedì 19 ottobre 2021)la, con un servizio di Luca Abete, ha scoperto l'esistenza di un giro dihot a pagamento ideato da una dipendente deldi: ecco cosa è successo. Tramite un servizio dilasono state scoperte dellestreaming 'hot' a pagamento realizzate da una dipendente deldi, impiegata nell'ufficio dei servizi cimiteriali. Luca Abete ha raggiunto l'impiegata nel suo ufficio ma quest'ultima ha sminuito l'accaduto mentre il sindaco Ciro Bonajuto ha dichiarato che l'episodio "non resterà impunito". La donna in questione si collegava dalla sua postazione durante l'orario di lavoro e chiedeva a chi seguiva lea pagare dei 'token', ...

