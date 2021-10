Roma, gufo resta impigliato in un albero: salvato dai vigili del fuoco (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma – Era rimasto impigliato ai rami di un albero a causa dei lacci che aveva legati alle zampe. Il gufo, probabilmente di proprietà di qualche allevatore, è entrato in un albero in via Umberto Calosso e non è più riuscito ad uscirne dato che sulle sue zampe erano legati dei lacci che sono rimasti impigliati ai rami. La sala operativa del comando di Roma ha inviato la Squadra vvf 10/A che è prontamente intervenuta sul luogo. Dopo la liberazione da parte del personale dei vigili del fuoco il volatile è stato consegnato ad una volontaria, per la custodia e la messa in sicurezza. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città MetropolitanaClicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 19 ottobre 2021)– Era rimastoai rami di una causa dei lacci che aveva legati alle zampe. Il, probabilmente di proprietà di qualche allevatore, è entrato in unin via Umberto Calosso e non è più riuscito ad uscirne dato che sulle sue zampe erano legati dei lacci che sono rimasti impigliati ai rami. La sala operativa del comando diha inviato la Squadra vvf 10/A che è prontamente intervenuta sul luogo. Dopo la liberazione da parte del personale deidelil volatile è stato consegnato ad una volontaria, per la custodia e la messa in sicurezza. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diCittà MetropolitanaClicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal ...

Advertising

ilfaroonline : Roma, gufo resta impigliato in un albero: salvato dai vigili del fuoco - rep_roma : Gufo incastrato a testa in giù con lacci tra le zampe: salvato dai vigili del fuoco a Roma - LuisaGuglielmi1 : @j_gufo @concettatorlett Ma ha dimenticato di specificare di quale città, non certo di Roma e ha la costanza di insistere - gengio5 : @j_gufo Abito a Roma e come me molti Romani te lo stanno facendo notare. Non sto attaccando le tue idee, ma solo una precisazione - Chiedoperunami4 : RT @claudiacatoni1: @Lucil1Luciana @j_gufo Hai visto i TG? In ogni caso meglio una gita a Roma che PRENDRESI Roma. Su questo voi liberi pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma gufo Roma, gufo resta incastrato nell'albero: salvato dai vigili del fuoco È tornato in libertà il gufo trovato tra i rami di un albero in via Umberto Calosso, a pochi metri dalla Togliatti, a Roma . Il gufetto era stato notato da alcuni passanti che hanno dato l'allarme. Sul posto una squadra di ...

Un nuovo grande mosaico va ad abbellire il centro di Ronchi Un grande mosaico è stato installato in via Roma a Ronchi dei Legionari e valorizza la bellezza del ... Non mancano gli animali: sono stati raffigurati il cerbiatto, il gufo e la poiana. 'Un mosaico ...

Roma, gufo resta incastrato nell'albero: salvato dai vigili del fuoco ilmessaggero.it I Vigili del Fuoco soccorrono un gufo rimasto impigliato su un albero (FOTO) In data odierna la sala operativa del comando di Roma ha inviato la Squadra dei Vigili del Fuoco 10/A in via Umberto Calosso, per un intervento di soccorso ad un gufo. Il volatile, probabilmente [...] ...

Roma: gufo incastrato tra gli alberi, salvato da vigili del fuoco Un gufo è stato soccorso oggi dai vigili del fuoco di Roma in via Umberto Calosso nei pressi del civico 43. Il volatile probabilmente di proprietà di qualche allevatore, a causa dei lacci che aveva al ...

È tornato in libertà iltrovato tra i rami di un albero in via Umberto Calosso, a pochi metri dalla Togliatti, a. Il gufetto era stato notato da alcuni passanti che hanno dato l'allarme. Sul posto una squadra di ...Un grande mosaico è stato installato in viaa Ronchi dei Legionari e valorizza la bellezza del ... Non mancano gli animali: sono stati raffigurati il cerbiatto, ile la poiana. 'Un mosaico ...In data odierna la sala operativa del comando di Roma ha inviato la Squadra dei Vigili del Fuoco 10/A in via Umberto Calosso, per un intervento di soccorso ad un gufo. Il volatile, probabilmente [...] ...Un gufo è stato soccorso oggi dai vigili del fuoco di Roma in via Umberto Calosso nei pressi del civico 43. Il volatile probabilmente di proprietà di qualche allevatore, a causa dei lacci che aveva al ...