RFI, Fiorani: progetti per 12 miliardi chiusi entro gennaio (Di martedì 19 ottobre 2021) (Teleborsa) – Vera Fiorani, amministratrice delegata di RFI, ha tracciato la road map delle nuove infrastrutture previste dal PNRR. "Abbiamo già avviato prima dell'estate 12 miliardi di nuove progettazioni – ha spiegato Fiorani – che si concluderanno nel 2021 e, solo in piccola parte, a gennaio 2022. Nel secondo semestre del prossimo anno lanceremo quindi gare per 12 miliardi di euro, con una grande varietà di dimensioni, tale da ingaggiare il mercato e mobilitare tutte le imprese del settore, contribuendo al rilancio economico del Paese", ha spiegato nel corso del convegno "Lo sviluppo del Paese. Moneta, finanza, credito, lavoro. Infrastrutture e crescita economica". L'incontro di oggi – si legge su FS News, il portale di informazione di Ferrovie dello Stato – è stato molto partecipato e fortemente ...

