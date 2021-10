Quel titolo del New York Times che proprio non piacerà ai siciliani (Di martedì 19 ottobre 2021) In Sicilia, la figura del padrino e della madrina è sospesa per tre anni dalla funzione di testimoni del cammino di fede dei loro figliocci. Il decreto della Diocesi di Catania è finito anche in uno dei più importanti giornali al mondo, il New York Times, che – nel trattare la notizia – parla della Sicilia come della «terra del padrino». LEGGI ANCHE > Il New York Times vende il primo articolo in formato NFT a oltre mezzo milione di dollari Il New York Times e la Sicilia come «terra del padrino» Il riferimento del New York Times è al film The Godfather di Francis Ford Coppola del 1972, la pellicola che ha reso la Sicilia eternamente legata alla mafia, tanto da far pensare – fuori dall’Italia – a Quel film come ad un documento ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 19 ottobre 2021) In Sicilia, la figura del padrino e della madrina è sospesa per tre anni dalla funzione di testimoni del cammino di fede dei loro figliocci. Il decreto della Diocesi di Catania è finito anche in uno dei più importanti giornali al mondo, il New, che – nel trattare la notizia – parla della Sicilia come della «terra del padrino». LEGGI ANCHE > Il Newvende il primo articolo in formato NFT a oltre mezzo milione di dollari Il Newe la Sicilia come «terra del padrino» Il riferimento del Newè al film The Godfather di Francis Ford Coppola del 1972, la pellicola che ha reso la Sicilia eternamente legata alla mafia, tanto da far pensare – fuori dall’Italia – afilm come ad un documento ...

