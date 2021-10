Pomezia celebra 82 anni dall’inaugurazione della Città e il secondo compleanno del Museo | il programma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 19 ottobre 2021) Mancano pochi giorni e venerdì 29 ottobrecelebrerà l’82°versario dell’inaugurazionee ildeldi– Laboratorio del Novecento, con una tre giorni dedicata alle figure femminiliDivina Commedia di Dante, di cui sino i 700dalla morte. All’apertura, prevista per venerdì 29 ottobre alle ore 17.00, parteciperanno il Sindaco Adriano Zuccalà e la vice Sindaco Simona Morcellini.. Il progetto, realizzato con il contributoRegione Lazio per Biblioteche, Musei e Archivi, si articola in una serie di iniziative (conferenze, visite guidate, mostra e incontri) che accompagneranno la ...