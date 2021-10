Ora la fintech N26 vale più della seconda banca più grande in Germania

(Di martedì 19 ottobre 2021) La app di N26 (foto Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images)Ladigitale tedesca N26, ha annunciato la chiusura di un round di finanziamento di serie E da oltre 900 milioni di dollari, il più consistente round di finanziamento mai concluso per una mobile bank in Europa. Questa operazione ha aumentato la valutazionesocietà a oltre 9 miliardi di dollari, facendo quasi triplicare la sua quotazione in poco più di due anni e portandola al primo posto dellein, tra le prime 20 al mondo e poco al di soprapiùtedesca, Commerzbank. Il round di finanziamenti è stato guidato dai gruppi di investimento Third point ventures e Coatue Management, con la partecipazione di Dragoneer investment group e gli ...

Advertising

mallo_lucia : RT @TavoloGiovani: Appuntamento il 27 ottobre con il Tavolo Giovani #Fintech - Le soluzioni innovative delle startup per la finanza del fut… - startzai : RT @arcamasilum: La 'mobile bank' N26 ha chiuso un round di investimento da 900M. Ora vale 9 miliardi Più della capitalizzazione di mercat… - iotti_stefano : RT @arcamasilum: La 'mobile bank' N26 ha chiuso un round di investimento da 900M. Ora vale 9 miliardi Più della capitalizzazione di mercat… - DaniBruttini : RT @arcamasilum: La 'mobile bank' N26 ha chiuso un round di investimento da 900M. Ora vale 9 miliardi Più della capitalizzazione di mercat… - JacopoFranchi87 : RT @arcamasilum: La 'mobile bank' N26 ha chiuso un round di investimento da 900M. Ora vale 9 miliardi Più della capitalizzazione di mercat… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora fintech

Teleborsa

Questa operazione aumenta la valutazione della società a oltre 9 miliardi di dollari , rendendola la societàpiù valutata in Germania e tra le prime 20al mondo. Il round, guidato da ...Dopo essersi affermata in Europa, lastaampliando le sue ambizioni globali, sfruttando le solide basi poste negli Stati Uniti e in Sud America e, grazie all'acquisizione, potenziando le ...In un recente report dell'agenzia di rating americana la crescita esponenziale delle stablecoin potrebbe avere effetti devastanti ...I fondi serviranno per sostenere la strategia di crescita di Biogenera e, in particolare, per potenziare le attività di ricerca e sviluppo ...