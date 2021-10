La magia di Dzeko, poi Vidal e De Vrij: così l'Inter ha mandato k.o. lo Sheriff (Di martedì 19 ottobre 2021) Nella gara della 3ª giornata della fase a gironi di Champions League, l'Inter supera per 3 - 1 lo Sheriff e conquista la sua prima vittoria in questa edizione. Decisivi i gol di Dzeko, Vidal e De Vrij. Leggi su video.gazzetta (Di martedì 19 ottobre 2021) Nella gara della 3ª giornata della fase a gironi di Champions League, l'supera per 3 - 1 loe conquista la sua prima vittoria in questa edizione. Decisivi i gol die De

Advertising

passione_inter : CHE GOL DI DZEKO! La magia del cigno di Sarajevo. L'Inter la sblocca #InterSheriff 1-0 LIVE - MPollob : RT @krudotw: Dopo Dzeko, Sarri ritrova subito Under che col bosniaco prese a picconate il primo posto del Napoli 2017/18 in una notte stort… - krudotw : Dopo Dzeko, Sarri ritrova subito Under che col bosniaco prese a picconate il primo posto del Napoli 2017/18 in una… - PianetaStaff : Voti fantacalcio anticipi 8.a giornata Serie A: Kovalenko, è subito magia, Immobile incide, Dzeko annebbiato, Girou… -