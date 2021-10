Il centrodestra con questi dirigenti non vincerà mai (Di martedì 19 ottobre 2021) Il povero elettore di centrodestra ogni tanto vorrebbe vincere qualcosa, essere primo non solo nei sondaggi ma anche nei cento metri che portano al governo delle cose, e invece no, anche stavolta gli è andata buca, ed è più triste del solito: la narrazione dei suoi leader sul complotto dei media, dei provocatori di piazza, forse dei servizi segreti, non convince più tanto. Una volta le Sardine, un’altra il Papeete, poi Forza Nuova e il Barone Nero, poi la Cgil, non è che può sempre essere colpa delle forze occulte o l’esito di un astuto complotto nemico. Il povero elettore di centrodestra vorrebbe sapere, innanzitutto, perché hanno candidato Enrico Michetti, uno che non è riuscito a riportare alle urne per i ballottaggi manco i santuari elettorali di Roma Nord e che tutti hanno votato turandosi il naso, vergognandosi di farlo. Poi, perché mezza ... Leggi su linkiesta (Di martedì 19 ottobre 2021) Il povero elettore diogni tanto vorrebbe vincere qualcosa, essere primo non solo nei sondaggi ma anche nei cento metri che portano al governo delle cose, e invece no, anche stavolta gli è andata buca, ed è più triste del solito: la narrazione dei suoi leader sul complotto dei media, dei provocatori di piazza, forse dei servizi segreti, non convince più tanto. Una volta le Sardine, un’altra il Papeete, poi Forza Nuova e il Barone Nero, poi la Cgil, non è che può sempre essere colpa delle forze occulte o l’esito di un astuto complotto nemico. Il povero elettore divorrebbe sapere, innanzitutto, perché hanno candidato Enrico Michetti, uno che non è riuscito a riportare alle urne per i ballottaggi manco i santuari elettorali di Roma Nord e che tutti hanno votato turandosi il naso, vergognandosi di farlo. Poi, perché mezza ...

