I rigori sono un falso problema, Insigne ha capito che non è centrale in questo Napoli (Di martedì 19 ottobre 2021) La rivoluzione nel Napoli è in atto. È una rivoluzione dolce, dolcissima. Una rivoluzione da ventiquattro punti. Una rivoluzione che somiglia tanto ad una nuova alba. Ogni rivoluzione miete le proprie vittime. Vittime la cui unica colpa è essere fuori tempo massimo. Il dibattito mainstream è un parlarsi addosso di rigori. Ma non è quello il vero punto. Il vero punto è un altro. È la storia di un capitano e di un calciatore che lottano contro un avversario imbattibile: Il tempo. Non ci sono finte. Non ci sono rabone. Non c’è nulla da fare per superarlo. Anzi è il tempo che ti supera. Ed il tempo ha forme sempre differenti. Sempre indispensabili. Con le quali fai fatica a dialogare. Perché hanno qualcosa che in te non c’è più: la freschezza dell’età. Si può anche cercare di ingannarlo il tempo, se la società te lo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 19 ottobre 2021) La rivoluzione nelè in atto. È una rivoluzione dolce, dolcissima. Una rivoluzione da ventiquattro punti. Una rivoluzione che somiglia tanto ad una nuova alba. Ogni rivoluzione miete le proprie vittime. Vittime la cui unica colpa è essere fuori tempo massimo. Il dibattito mainstream è un parlarsi addosso di. Ma non è quello il vero punto. Il vero punto è un altro. È la storia di un capitano e di un calciatore che lottano contro un avversario imbattibile: Il tempo. Non cifinte. Non cirabone. Non c’è nulla da fare per superarlo. Anzi è il tempo che ti supera. Ed il tempo ha forme sempre differenti. Sempre indispensabili. Con le quali fai fatica a dialogare. Perché hanno qualcosa che in te non c’è più: la freschezza dell’età. Si può anche cercare di ingannarlo il tempo, se la società te lo ...

