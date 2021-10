Gasp: “Non decisive, ma queste due gare di Champions misureranno il nostro valore” (Di martedì 19 ottobre 2021) Alla vigilia del big match contro il Manchester United Gian Piero Gasperini e Marten De Roon si sono presentati in conferenza stampa per parlare del prossimo confronto. All’Old Trafford i nerazzurri scenderanno in campo in una delle partite più importanti della storia dell’Atalanta. Il tecnico di Grugliasco si è espresso sulle sfide con le inglesi: “E’ un duello da cui usciremo arricchiti. Se ti confronti con la Premier lo fai con il top, con il miglior calcio d’europa. Il livello è altissimo e riporteremo questa esperienza in campionato. In termini di speranza di superare il turno non saranno due gare che determineranno il passaggio, è un girone dove dobbiamo andare a cercare di fare punti contro tutti. Sarà un termometro per misurare il nostro valore”. Sulla scelte di formazione non si è sbilanciato: “Con tutte ... Leggi su bergamonews (Di martedì 19 ottobre 2021) Alla vigilia del big match contro il Manchester United Gian Pieroerini e Marten De Roon si sono presentati in conferenza stampa per parlare del prossimo confronto. All’Old Trafford i nerazzurri scenderanno in campo in una delle partite più importanti della storia dell’Atalanta. Il tecnico di Grugliasco si è espresso sulle sfide con le inglesi: “E’ un duello da cui usciremo arricchiti. Se ti confronti con la Premier lo fai con il top, con il miglior calcio d’europa. Il livello è altissimo e riporteremo questa esperienza in campionato. In termini di speranza di superare il turno non saranno dueche determineranno il passaggio, è un girone dove dobbiamo andare a cercare di fare punti contro tutti. Sarà un termometro per misurare il”. Sulla scelte di formazione non si è sbilanciato: “Con tutte ...

