Festa Roma, Quentin Tarantino: da padre ora ho altre priorità (Di martedì 19 ottobre 2021) È il giorno di Quentin Tarantino alla Festa del Cinema di Roma. Il grande regista americano ha risposto divertito alle domande dei giornalisti, firmato decine di autografi, sempre tra gli applausi, prima di incontrare il pubblico e ricevere il Premio alla Carriera. Tarantino ha detto che ancora non sa quale sarà il suo prossimo film, che non esclude un "Kill Bill 3", ma ha rivelato che da quando è diventato padre qualcosa per lui è cambiato: "C'è una ragione per cui è successo ora e perché non ho voluto avere un figlio 30 o 20, o nove anni fa ma verso la fine della mia carriera: ora tutte le mie priorità sono un po' cambiate" ha affermato.video width="746" height="420" ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 19 ottobre 2021) È il giorno dialladel Cinema di. Il grande regista americano ha risposto divertito alle domande dei giornalisti, firmato decine di autografi, sempre tra gli applausi, prima di incontrare il pubblico e ricevere il Premio alla Carriera.ha detto che ancora non sa quale sarà il suo prossimo film, che non esclude un "Kill Bill 3", ma ha rivelato che da quando è diventatoqualcosa per lui è cambiato: "C'è una ragione per cui è successo ora e perché non ho voluto avere un figlio 30 o 20, o nove anni fa ma verso la fine della mia carriera: ora tutte le miesono un po' cambiate" ha affermato.video width="746" height="420" ...

