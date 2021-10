Ferrari | informativa su azioni proprie

(Di martedì 19 ottobre 2021) (Teleborsa) –ha comunicato di avere acquistato sul MTA, nell’ambito della quinta tranche del programma di acquisto diannunciata in data 4 ottobre 2021, dall’11 al 15 ottobre 2021, un totale di 27.920ordinarie al prezzo medio unitario di 186,9622 euro, per un controvalore pari a 5.219.984,35 euro. Dall’annuncio della quinta tranche del programma di acquisto didel 4 ottobre 2021 fino al 15 ottobre 2021 il corrispettivo totale investito è stato: • 11.860.897,60 euro per n. 64.930ordinarie acquistate sul MTA. Al 15 ottobre 2021deteneva pertanto 9.837.833ordinarie pari al 3,82% del capitale sociale totale emesso includendo le ...

Al 15 ottobre 2021 Ferrari deteneva pertanto 9.837.833 azioni proprie ordinarie pari al 3,82% del capitale sociale totale emesso includendo le azioni ordinarie e le azioni speciali e al netto delle ...