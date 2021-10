Durissimo attacco ad arbitri e Var: 'Così si falsa un campionato' (Di martedì 19 ottobre 2021) Secondo il quotidiano sportivo questa è una ottima occasione 'per chiarire, intervenire, disciplinare. Che una gara dalle radicali conseguenze di classifica come Juventus - Roma sia stata ... Leggi su interdipendenza (Di martedì 19 ottobre 2021) Secondo il quotidiano sportivo questa è una ottima occasione 'per chiarire, intervenire, disciplinare. Che una gara dalle radicali conseguenze di classifica come Juventus - Roma sia stata ...

Advertising

maxxsilo : RT @bisagnino: “In Italia stanno facendo un pericoloso esperimento sociale” Dagli Usa il durissimo attacco a Draghi che nessuno ti racconta… - vivoperlinter : #SerieA, durissimo attacco ad arbitri e Var dopo gli episodi di #JuventusRoma, #LazioInter e #UdineseBologna: 'Così… - Marco1999Busa : RT @bisagnino: “In Italia stanno facendo un pericoloso esperimento sociale” Dagli Usa il durissimo attacco a Draghi che nessuno ti racconta… - ErmesMoras1 : RT @bisagnino: “In Italia stanno facendo un pericoloso esperimento sociale” Dagli Usa il durissimo attacco a Draghi che nessuno ti racconta… - enzoblogger : Ecco cosa pensano fuori ma in italia non capiscono..Hanno bisogno solo di non poter piu mangiare per svegliarsi. -