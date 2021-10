Documento programmatico di bilancio, cosa prevede la nuova Manovra (Di martedì 19 ottobre 2021) Oggi il Documento programmatico di bilancio è atteso al Consiglio dei ministri. Verso il fine settimana sarà invece esaminata la Manovra fiscale. Al vaglio del governo il reddito di cittadinanza, il taglio del cuneo fiscale e la riforma dell’estensione degli ammortizzatori sociali Il Documento programmatico di bilancio, la Manovra e la questione del reddito di cittadinanza Oggi dovrebbe essere discusso in Consiglio dei Ministri il Documento programmatico di bilancio. In esso sono contenuti uno scheletro della Manovra che verrà ridiscussa questo fine settimana e le norme con le misure della Legge di bilancio. Uno dei noi nodi al vaglio del governo è senza dubbio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 ottobre 2021) Oggi ildiè atteso al Consiglio dei ministri. Verso il fine settimana sarà invece esaminata lafiscale. Al vaglio del governo il reddito di cittadinanza, il taglio del cuneo fiscale e la riforma dell’estensione degli ammortizzatori sociali Ildi, lae la questione del reddito di cittadinanza Oggi dovrebbe essere discusso in Consiglio dei Ministri ildi. In esso sono contenuti uno scheletro dellache verrà ridiscussa questo fine settimana e le norme con le misure della Legge di. Uno dei noi nodi al vaglio del governo è senza dubbio ...

