"Cari alunni, impegnatevi a cercare un posto giusto per voi su questa terra...". Il messaggio di una poliziotta (Di martedì 19 ottobre 2021) Ci sono gesti semplici che lasciano un segno e che meritano di essere raccontati. Come quello che ha pensato di fare Rosangela Marzo, agente scelto della Polizia di Stato in servizio a Roma e sindacalista Silp Cgil, impiegata ai seggi durante gli ultimi ballottaggi. Rosj (per gli amici), che lo scorso febbraio, rimanendo ferita, è riuscita a salvare una madre e 3 bambini da un aggressore, ha pensato di salutare gli studenti dell’aula scolastica utilizzata per le votazioni con una frase significativa scritta sulla lavagna: “Cari alunni, vi auguro di studiare ed essere curiosi di apprendere ma soprattutto di vivere in pieno la vostra vita. impegnatevi a cercare un posto giusto per voi su questa terra... E ricordatevi: se fate ciò che vi piace sarete ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 19 ottobre 2021) Ci sono gesti semplici che lasciano un segno e che meritano di essere raccontati. Come quello che ha pensato di fare Rosangela Marzo, agente scelto della Polizia di Stato in servizio a Roma e sindacalista Silp Cgil, impiegata ai seggi durante gli ultimi ballottaggi. Rosj (per gli amici), che lo scorso febbraio, rimanendo ferita, è riuscita a salvare una madre e 3 bambini da un aggressore, ha pensato di salutare gli studenti dell’aula scolastica utilizzata per le votazioni con una frase significativa scritta sulla lavagna: “, vi auguro di studiare ed essere curiosi di apprendere ma soprattutto di vivere in pieno la vostra vita.unper voi su... E ricordatevi: se fate ciò che vi piace sarete ...

